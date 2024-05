Envolvido em nova polêmica, saiba o valor do jatinho utilizado por Hulk e esposa

Hulk é proprietário de uma aeronave modelo Hawker 400XP, avaliada em R$ 40 milhões e serve para pequenos deslocamentos com a família Crédito: Jogada 10

O atacante do Atlético, Hulk, novamente teve seu nome em páginas de fofocas. No entanto, desta vez o motivo não foi culpa do atleta. O jornalista Léo Dias foi obrigado a desmentir, após determinação da justiça, uma informação divulgada há mais de um ano sobre o relacionamento do atleta. Hulk é um dos principais jogadores do Brasil e um dos mais bem pagos. Isso, inclusive, faz dele dono de uma aeronave luxuosa e bem cara. O J10 vai mostrar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, Hulk comprou um novo jatinho há pouco mais de um ano. E a aeronave não é qualquer uma. O modelo Hawker 400XP é avaliado em R$ 40 milhões.

A aeronave, inclusive, é toda personalizada para o jogador atleticano. O modelo é preto e branco com detalhes dourados. Além disso, tem as iniciais de Hulk na parte externa. Quando comprou, o jogador recebeu a aeronave com sua esposa Camila e outros familiiares. O novo jatinho de Hulk tem capacidade para seis passageiros, além dos dois pilotos. O jogador tem utilizado aeronaves particulares para visitar seus familiares na Paraíba. Léo Dias desmente informação Léo Dias explicou, nesta quarta-feira (8), que as informações passadas sobre o jogador com a empresária Iran Ângelo, no primeiro momento, não eram verídicas.