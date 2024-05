Empresário de Wesley vai à Europa para analisar possíveis propostas

Agente está no Velho Continente para receber ofertas pelo atacante do Corinthians. West Ham é o mais interessado no momento

O atacante Wesley vem vivendo uma grande fase no Corinthians. E, por conta disso, o Timão já se prepara para receber diversas investidas para tirar sua joia do clube. Dessa maneira, o empresário do jogador, Clóvis Henrique, viajou nesta semana à Europa, onde irá se reunir com equipes do Velho Continente para saber do interesse pelo atleta.

Neste momento, o maior interessado no futebol de Wesley é o West Ham. O clube inglês, recentemente, sinalizou com uma oferta de R$ 100 milhões, mas está longe do que deseja o Corinthians. Afinal, os paulistas querem receber uma oferta a partir dos 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 139 milhões).