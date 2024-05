Coritiba anuncia Paulo Autuori como diretor técnico

Profissional ficará responsável pela gestão técnica e desenvolvimento metodológico das áreas relacionadas ao futebol do clube

A direção Alviverde acredita que o ex-treinador é o nome mais adequado para a reformulação e qualificação do departamento de futebol da equipe. Assim, Autuori deverá atuar como um elo entre a diretoria, elenco e comissão técnica. Isso depois de deixar o Cruzeiro, assim que Ronaldo concluiu a venda da SAF para o empresário Pedro Lourenço.

O Coritiba anunciou, nesta quinta-feira (9), a contratação de Paulo Autuori. Aos 67 anos, o profissional chega para atuar como diretor técnico. Ele, então, será responsável pela gestão técnica e desenvolvimento metodológico das áreas relacionadas ao futebol do clube.

Multicampeão como treinador, exerceu as funções de superintendente de futebol e coordenador técnico de Athletico-PR, Santos, Goiás, Internacional e Cruzeiro ao longo dos últimos anos. No Coxa, o dirigente reencontra o atual executivo de futebol do Verdão, William Thomas.