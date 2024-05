Corinthians se manifesta sobre acordo com patrocinador

Nesta quinta-feira (9), a diretoria do Corinthians se manifestou publicamente sobre o acordo de patrocínio com a casa de aposta “VaideBet”. O comunicado se deu por conta das acusações feitas por Rubão, ex-diretor de futebol, ao programa ‘Mesa Redonda’, da Tv Gazeta.

Durante a entrevista, o ex-dirigente do Corinthians afirmou que Augusto Melo, presidente do clube, pagou uma comissão alta para uma agência de publicidade. A empresa foi responsável por intermediar o acordo. A declaração foi considerada surpreendente, pois mandatário não contou ao torcedor que o clube não ficaria com 100% do valor.