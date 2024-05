Corinthians reencontra Tite após 15 anos; entenda

No próximo sábado (11), o Corinthians encara o Flamengo no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além de toda a rivalidade do jogo, um dos principais atrativos é o reencontro de Tite, atualmente no Fla, com o Corinthians, clube onde fez história.

Identificado com o Timão, o treinador tem três passagens, sendo duas delas com títulos. Entre as taças, a principal delas é o Mundial de Clubes da Fifa.