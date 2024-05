Conterrâneo de Jr. Santos, lateral chega à base do Botafogo cheio de sonhos

Coheça Gueti, o novo lateral-direito do sub-20 do Glorioso e saiba quais são suas referências

O que Conceição do Jacuípe, na Bahia, tem a ver com o Botafogo? Mais de 1.500 km separam o Rio de Janeiro da região metropolitana de Feira de Santana, onde a cidade está localizada. Coincidentemente, dois personagens tornaram, então, essa relação um pouco mais próxima: um é o atacante Júnior Santos, destaque do Glorioso e maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, no momento, com nove gols. O outro é o jovem Gueti, lateral-direito que chegou, cheio de sonhos, para atuar na equipe sub-20 da Estrela Solitária.

Gueti tem 18 anos e é cria da equipe do Retrô, de Pernambuco. Por lá, fez toda a categoria de base, onde teve a oportunidade de disputar duas edições da Copinha, chamando a atenção do Botafogo. Em fevereiro, foi cedido pelo Retrô por empréstimo, com opção de compra para o Botafogo. O Fogão poderá adquirir 70% do atleta por R$ 700 mil. Ele foi emprestado até 30 de janeiro de 2025.