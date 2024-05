Com cerveja na mão, Hazard festeja vaga do Real Madrid para final da Champions

O ex-atacante Eden Hazard esteve presente no Santiago Bernabeu para acompanhar o segundo jogo da semifinal da Champions League, na última quarta-feira (08). Ele assistiu a vitória de virada do Real Madrid sobre o Bayern de Munique por 2 a 1, em um camarote. O belga defendeu os Merengues por cinco anos. Seu contrato, aliás, expirou na última temporada, e não houve renovação. Assim, ele seguiu morando na capital espanhola e anunciou sua aposentadoria do futebol. Dessa vez, na condição de torcedor dos Galácticos, Hazard foi flagrado no camarote com uma cerveja.

A bebida, por sinal, é uma das suas favoritas segundo declaração dele. Após o apito final, o triunfo garantiu a classificação do Real Madrid para mais uma decisão da Champions League. Com isso, o ex-atacante desceu ao gramado para comemorar com seus ex-companheiros.