Calleri tem lesão confirmada; saiba quando ele volta

O atacante Calleri realizou exame médico nesta quinta-feira (9) e foi constatada uma lesão muscular leve em sua panturrilha direita. O jogador sentiu o problema físico durante a vitória do São Paulo diante do Cobresal, em jogo válido ela Libertadores da América.

Por causa da lesão, o prazo inicial de recuperação é dez dias. Logo depois do tratamento, ele será liberado para ir ao gramado com seus companheiros. De acordo com o departamento médico, a expectativa é que ele volte a ficar apto no fim de maio.