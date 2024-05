Bragantino bate Racing e cola na liderança do Grupo H da Sula

Dois gols de Borbas antes dos dez minutos dão a impressão de que Braga golearia. Mas, no fim, triunfo por 2 a 1. Time na briga pelas oitavas Crédito: Jogada 10

O Bragantino está muito vivo na Copa Sul-Americana. Afinal, nesta quinta-feira (9/5), venceu o Racing, por 2 a 1, em jogo pela quarta rodada do Grupo H. Os destaques desta partida no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, foram o atacante Borbas, autor de dois gols, e o goleiro Cleiton, com defesas importantes. Mas fou um jogo curioso, pois o Borbas fez seus dois gols antes dos dez minuitos. Depois, levou pressão, mas o Racing só marcou uma vez, com Solari. Todos os gols foram no primeiro tempo. Foi à forra da derrota no turno. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A vitória leva o Bragantino aos mesmos nove pontos do Racing. Como o grupo se completa com Coquimbo Unido-CHL (4) e Sportivo Luqueño-PAR (1) tudo indica que os paulistas e os argentinos ficarão nos primeiros lugares. Mas vale lembrar que apenas o primeiro avança direto às oitavas. O segundo colocado joga repescagem contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Veja aqui a tabela de classificação da Sul-Americana Bragantino inicia a mil por hora O Bragantino começou arrasador. Aos cinco minutos, Borbas recebeu de Ramires e fez 1 a 0. Aos sete, aproveitou um chute de Sasha na trave e ampliou. Parei prenúncio de goleada? Nada disso. Afinal, o Racing se recompôs criou duas chances do Adrian Martínez, fez um gol com Solari e passou a levar pressão. Os argentinos, por pouco não empataram no primeiro tempo. Méritos para o bom trabalho do goleiro Cleiton. Racing na pressão Na etapa final, depois de dez minutos de estudos, o Racing passou a pressionar mais, enquanto o Bragantino apenas assustou em eventuais contra-ataques. Entretanto, os argentinos pararam nas boas de fesas de Cleiton, que saiu como o melhor em campo. Enfim, o Massa Bruta garantiu importante vitória. Porém, apesar de ter os mesmos nove pontos do Racing, está em segundo lugar. Afinal, o prmeiro critério de desempate é o saldo e os argentinos levam a melhor: 5 a 0.