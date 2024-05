Botafogo pode garantir classificação no próximo jogo da Liberta

O Glorioso perdeu para Junior Barranquilla e LDU nas duas primeiras rodadas da Libertadores. No entanto, os jogadores alvinegros cresceram de produção e conquistaram duas vitórias consecutivas na competição. Assim, os comandados de Artur Jorge chegaram na segunda colocação do Grupo D.

Situação do Botafogo na Libertadores

O Glorioso pode se classificar para as oitavas de final da Libertadores já no próximo jogo. Para isso acontecer, os jogadores alvinegros precisam de uma vitória diante do Universitario e torcer para Junior Barranquilla não ser derrotado pela LDU. A sequência de resultados garante os comandados de Artur Jorge na próxima fase da competição.

O Botafogo é o segundo colocado no Grupo D, mas está empatado em número de pontos com Junior Barranquilla, líder da chave. Portanto, os jogadores alvinegros atualmente vivem uma situação confortável na Libertadores. Artur Jorge, que está há pouco tempo no Brasil, vem conquistando grandes resultados no clube.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.