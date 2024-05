Barcelona garante primeiro reforço para 2024/25

Com a permanência do técnico Xavi definida, o Barcelona já começou o planejamento para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Cadena Cope’, o clube catalão já garantiu o primeiro reforço para 2024/25. Trata-se do meia Guido Rodríguez, que chegará a custo zero após encerrar contrato com o Betis, também da Espanha.

A contratação de Guido Rodríguez acontece após a confirmação de que Oriol Romeu vai retornar ao Girona, onde esteve há dois anos, para disputar a próxima edição da Champions.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, o meia de 29 anos aparece como o primeiro reforço do Barcelona para a próxima temporada. Além disso, Guido Rodríguez venceu a Copa do Mundo com a seleção da Argentina em 2022 e foi contratado pelo Betis após se destacar no América do México, em 2020.