Atlético vai promover treino aberto solidário em apoio ao RS

Dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos para atividade na Arena MRV será destinado às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul

O Atlético divulgou nesta quarta-feira (8) que irá promover um treino aberto solidário na Arena MRV. O evento ocorrerá no próximo sábado, às 10h (de Brasília), e o dinheiro arrecadado com a venda das entradas será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Os bilhetes custam R$ 10 para os sócios Galo na Veia, bem como os sócios Arena MRV. Já para o público geral o valor é de R$ 20. A venda terá início nesta quinta-feira, por meio do site ingressos.galonaveia.com.br.

O clube alvinegro também aceitará doações de água mineral e alimentos não perecíveis na data da atividade.