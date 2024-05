Atalanta vence Olympique e vai à final da Liga Europa

Além disso, a classificação da Atalanta para a final da Liga Europa coroa o bom trabalho de Gasperini no comando do clube de Bérgamo. Dessa maneira, o treinador chegou a sua primeira final europeia da carreira e quer buscar o título inédito.

A Atalanta está em sua primeira final europeia da história do clube. Nesta quinta-feira (9), os italianos venceram o Olympique de Marselha por 3 a 0, no Estádio Atletti Azzurri, em Bérgamo, e garantiram a classificação histórica para a decisão da Liga Europa, segundo maior torneio de clubes do futebol europeu. Lookman com um gol marcado e assistência para Ruggeri, foi o grande destaque da partida. Além disso, Touré completou o placar já nos acréscimos da partida. A final contra o Bayer Leverkusen está marcada para o próximo dia 22 de maio, no Aviva Stadium, na cidade de Dublin, na Irlanda.

Ao mesmo tempo, a Atalanta também está na final da Copa da Itália, quando enfrenta a Juventus na decisão. O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).

Atalanta x Olympique de Marselha

A Atalanta aproveitou a vantagem de jogar em casa e abriu vantagem nos primeiros 45 minutos de jogo. Com uma grande pressão desde os minutos iniciais, o clube italiano acertou duas bolas na trave, mas também contou com a sorte. Em finalização de Lookman, a bola desviou na zaga adversária e parou no fundo da rede aos 29 minutos. Assim, os donos da casa levaram o placar de 1 a 0 para o vestiário.

Na volta do intervalo, a Atalanta manteve a pressão e encaminhou a classificação logo aos sete minutos, com golaço de Ruggeri. O lateral-esquerdo aproveitou a deixada de bola de Lookman, invadiu a área e finalizou no ângulo para ampliar a vantagem para os italianos. Com a vitória encaminhada, o técnico Gasperini fez alterações pontuais na equipe e o time conseguiu controlar a posse de bola. Porém, o goleiro Musso deu um susto no torcedor, salvo de uma falha grave pelo travessão. Nos acréscimos da partida, Touré anotou o terceiro da Atalanta e confirmou a vitória em finalização colocada.