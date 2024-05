Arias, do Fluminense, sobre Libertadores: ‘Temos que defender o título’

Arias revela que o Flu está “concentrado e focado” pela renovação do título. Religioso, ele ora para que sua equipe possa repetir o feito do ano passado.

O jogo contra o Colo-Colo é às 21h (de Brasília), no estádio David Arellano, em Santiago. Líder do Grupo A com cinco pontos, o Time de Guerreiros ficaria bem próximo da classificação em caso de vitória no Chile. Cerro (PAR) tem os mesmos cinco pontos, enquanto o Colo-Colo tem quatro. O Alianza Lima (PER) tem três e segura, assim, a lanterna da chave.

