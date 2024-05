Argentino do United classifica Vini Jr como ‘melhor do mundo’

Alejandro Garnacho comenta em post do atacante do Real Madrid após a classificação do clube merengue para a final da Champions

A grande fase de Vini Jr com a camisa do Real Madrid encanta não apenas os torcedores, mas também outros jogadores do futebol europeu. Após ser eleito o melhor em campo nas duas partidas da semifinal da Champions contra o Bayern de Munique, o atacante fez um post nas redes sociais que lhe renderam muitos elogios. Dentre estes, o de Alejandro Garnacho, atleta argentino do Manchester United, que classificou o brasileiro como ‘melhor do mundo’.

“Melhor jogador do mundo”, comentou Garnacho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, a esposa de Garnacho, Eva García, compartilhou no Instagram uma imagem do filho do casal com a camisa de Vini Jr durante a semifinal da Champions.