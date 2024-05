Vasco notifica 777 por possível transferência de controle; entenda

Departamento Jurídico do Vasco questiona movimento para a seguradora A-CAP, que fere Lei da SAF e acordo entre as partes

A gestão do presidente Pedrinho e a 777 Partners, dona da SAF do Vasco, entraram em rota de colisão novamente. Afinal, o Departamento Jurídico do clube notificou a empresa norte-americana e questionou a possível transferência de controle da empresa para a seguradora A-CAP. Essa possibilidade está na ação do fundo inglês Leadenhall Capital Partners. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, os representantes do clube entendem que o movimento fere a Lei da SAF, promulgada em 2021 pelo Governo Federal. Além disso, tal ação infringe o próprio acordo de acionistas, entre Vasco e 777 Carioca, empresa criada para gerenciar o futebol vascaíno no acordo de compra e venda.