Série B: América passa pelos reservas do Vila Nova e entra no G4

Na noite desta quarta-feira (8/5), na partida que abriu a 4ª rodada da Série B do Brasileiro, o América-MG confirmou o favoritismo e venceu o Vila Nova, por 3 a 1, de virada. O jogo foi no Independência, casa dos mineiros, que aproveitaram o fato do Vila entrar com um time alternativo (apenas dois titulares) para levarem a melhor. Mas o Tigre goiano vendeu caro a derrota. Saiu na frente com um gol de Igor Henrique. Levou a virada (tentos de Renato Marques e Juninho) e no segundo tempo, apesdar da pressão rival, teve oportunidades opara marcar, só levando o tercieo gol no fim, de Fabinho.

O América vai aos oito pontos, assumindo provisóriamente o terceiro lugar, dentro da zona de acesso (G4). Mas deve perder algumas posições ao fim da rodada. Já o Vila Nova, que sonhava com a ponta, para nos oito pontos, em oitavo lugar. Vale destacar que os goianos pouparam quase todos os titulares para jogo de sábado pela semifinal da Copa Verde contra o Cuiabá.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja aqui a tabela de classificação da Série B