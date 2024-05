São Paulo vence o Cobresal de virada e garante vaga nas oitavas da Libertadores

Tricolor classificado para as oitavas de final. O São Paulo visitou o Cobresal (CHL) nesta quarta-feira, pela Libertadores, e venceu o time chileno de virada por 3 a 1. Em jogo disputado no Estádio Zorros del Desierto, em Calama, os donos da casa abriram o placar com Diego Coelho, mas Luciano, Rodrigo Nestor e Jonathan Calleri marcaram para o Time da Fé.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo garantiu classificação antecipadamente para as oitavas de final do torneio continental. O Tricolor chegou aos nove pontos e está na vice-liderança do Grupo B, com um ponto a menos que o Talleres, que também está garantido no mata-mata. O Barcelona de Guayaquil (ECU) tem dois pontos e briga com o Cobresal pela terceira colocação, que dá vaga na Sul-Americana.