São Paulo terá altitude, vento e frio para superar contra o Cobresal

O São Paulo encara o Cobresal nesta quarta-feira (08), às 21h30, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor pode se garantir nas oitavas de final da competição continental, mas para isso vai precisar superar a principal arma dos chilenos para esta partida: o clima.

O jogo será disputado no estádio Zorros del Desierto, distante quase 700 quilômetros do El Cobre, a casa do Cobresal. A cidade fica cerca de 2.400 metros acima do mar. A altitude não chega a assustar, mas o São Paulo se preocupa com o clima que cerca a cidade de Calama.