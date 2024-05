Santos oferece CT e Vila Belmiro para clubes do Rio Grande do Sul

O Santos, em ato conjunto com a Federação Paulista de Futebol, ofereceu ao trio formado por Grêmio, Internacional e Juventude as instalações do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro. Os gaúchos podem usar a estrutura do clube enquanto a situação no Rio Grande do Sul não se normalize.

“Em conversa com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, o presidente do Santos FC, Marcelo Teixeira, colocou há pouco a Vila Belmiro e as demais estruturas do Clube à disposição das equipes do Rio Grande do Sul, se solidarizando em nome do Santos FC e reafirmando apoio incondicional’, escreveu o Santos, em nota.