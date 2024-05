Santos encaminha acordo para quitar a compra de Gabriel Carbajal

Além disso, caso a punição seja aplicada, o clube teria que pagar o valor à vista. Agora, com a situação encaminhada, o Santos irá oficializar nos próximos dias e avisar a Fifa.

Números de Carbajal

Contratado em 2022, Gabriel Carbajal logo foi embora do Peixe. O jogador acabou emprestado ao Vasco e repassado ao Puebla. No total, ele soma apenas 12 jogos pelo Santos e um gol marcado.

Transfer ban do Santos

De acordo com as informações do ge, desde a sua volta ao clube, o presidente Marcelo Teixeira já solucionou outras duas ameaças de transfer ban. No primeiro, ele entrou em acordo com Fabián Bustos, treinador que ficou na Vila Belmiro em 2022. O segundo e último foi com o Kransnodar, clube russo, que vendeu Cueva ao Peixe. Na época, o atleta foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli.