Roberto Assaf: Tite e a reinvenção da roda

O treinador é um burocrata com dezenas de auxiliares sem afinidade com o mundo Flamengo. A necessidade de trocar as pilhas é imediata.

O que mais impressiona no futebol do Flamengo é que não há hoje no clube a ausência de recursos. A estrutura é elogiável. Os salários, altamente satisfatórios, estão em dia. O nível dos atletas está no primeiro plano da América do Sul. E seria um absurdo afirmar que o treinador não conhece nada do assunto. Logo, os problemas ficaram evidentes na ridícula derrota para o Palestino, quando os atletas erraram dezenas de passes de dois metros.

Pois vamos a eles. Não existe compreensão razoável entre Tite, e a sua CT, com os comandados. Afinal, não há afinidade do cidadão, e seus colaboradores, com o mundo Flamengo. A necessidade de trocar as pilhas é imediata.