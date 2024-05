Real Madrid x Bayern, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Após empate na ida, times voltam a se enfrentar, desta vez em Madri. Quem passar faz a final da Champions com o Dortmund

Real Madrid e Bayern se enfrentam nesta quarta-feira (8/5) pela partida de volta da semifinal da Champions. Como ficou tudo igual na ida, em Munique, 2 a 2, está tudo em aberto. O jogo será às 16h (de Brasília) no Santiago Bernabéu. Novo empate, pênaltis. Quem vencer, se garante na decisão de 1/6 em Wembley, na Inglaterra, contra o Borussia Dortmund, que eliminou o PSG. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 15h, com um esquenta de primeira.

A narração é de Christian Rafael. Mas a cobertura ainda conta com Roodrigo Seraphim nos comentários e as reportagens de Govanni Danjo. Não deixe de conferir mais uma cobertura-raiz da Voz do Esporte.