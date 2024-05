Presidente do Inter agradece apoio, mas é enfático: ‘Não vamos colocar o futebol na frente da vida’

Alessandro Barcelos disse, em participação em programa de TV, que foco é no povo e que não sairão do Rio Grande do Sul Crédito: Jogada 10

O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, também afirmou que a delegação não deixará o Rio Grande do Sul, estado que está assolado por conta das enchentes. Em entrevista ao programa Seleção SporTV, nesta quarta-feira (8), o mandatário foi enfático. Ele agradeceu a disponibilização das estruturas de times brasileiros, mas refutou a possibilidade, já que não pretende deixar o RS. Barcelos também pediu “compreensão” às pessoas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Queria deixar uma mensagem muito importante. Em torno dessa informação, de que os clubes estão dispondo as suas estruturas, a gente agradece. Mas a gente quer deixar muito claro isso. Nós não vamos abandonar o nosso povo nesse momento. Nós não vamos sair do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo. Isso é fundamental nesse momento. Fica essa mensagem de agradecimento a todos, mas um pedido de compreensão para que a gente possa achar uma solução que pense nas milhões de pessoas que foram atingidas por essa tragédia”, avaliou.

LEIA MAIS: Presidente do Grêmio: ‘Clubes oferecem CT porque não sabem o que estamos passando’ Presidente do Inter põe vidas acima do futebol O presidente chegou a criar uma situação hipotética para explicar como seria difícil para o Inter manter o futebol em andamento neste período de calamidade. “Supondo que fôssemos totalmente insensíveis à situação e preocupados com o negócio futebol. Seria possível vir jogar em algum campo que temos aqui? Viajar até Florianópolis e 13 horas de ônibus, porque as entradas da cidade não existem, depois tomarem a água que os outros não têm para tomar? Não tomarem banho, voltarem de ônibus e mais um avião. Todos iriam concordar? Dariam W.O. para essas partidas? Essa é a pergunta que tem que se fazer quando começa a se falar em jogar e treinar aqui e ali. Esse é o exercício mínimo de empatia que esperamos que seja feito”, disse.