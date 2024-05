Presidente do Grêmio: ‘Clubes oferecem CT porque não sabem o que estamos passando’

Fla, São Paulo e Palmeiras disponibilizaram suas instalações para os gaúchos. Mandatário do Grêmio não pensa em deixar o Rio Grande do Sul Crédito: Jogada 10

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, descartou a chance de o clube deixar o Rio Grande do Sul em meio às enchentes que assolam o estado há mais de uma semana, para continuar jogando o Campeonato Brasileiro. De acordo com o mandatário, essa ideia demonstra a falta de compreensão do real tamanho do caos no Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao “UOL”, Alberto Guerra falou ainda sobre o ato de solidariedade de rivais brasileiros ao Grêmio, Internacional e Juventude, times da Série A que estão sendo prejudicados com a crise no Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, Flamengo, Palmeiras e São Paulo disponibilizaram suas instalações para que os clubes gaúchos possam treinar enquanto o problema no estado não se normalize.

“Nós aqui no Grêmio recebemos essa solidariedade, esse oferecimento do Palmeiras, Flamengo, São Paulo, como também de quase todos os clubes, mas também julgo que é justamente por conta desse distanciamento e de não saber o que estamos passando é que estão oferecendo isso. Talvez nos sirva a partir de junho, para a gente poder pensar nisso, no entanto, agora, não tem como eu chegar para os meus jogadores, falar para o Diego Costa, para cada um deles, para se reunir, ir lá para o Rio de Janeiro e vamos treinar que semana que vem tem jogo, não tem como. Eles estão preocupados com suas famílias, muitos dos jogadores perderam casas, 70 pessoas que trabalham no CT do Grêmio, a grande maioria perdeu muita coisa, estão em casas de amigos e parentes”, destacou Guerra, antes de completar: Presidente do Grêmio admite proporção maior das enchentes “Não são só os 22 jogadores que vão viajar que representam o Grêmio, nós temos 350 funcionários, 400 com os jogadores, e tirar eles de suas famílias nesse momento para morar em outro estado? Essa é realmente uma solução de quem está muito distante do problema. Agradeço, obrigado pelo carinho, por tudo, mas assim, deixa a gente aqui salvando nossas famílias e depois quando a gente puder falar de futebol, a gente vê a melhor solução”. Dessa maneira, o mandatário do Grêmio destacou ainda que a proporção das enchentes no Rio Grande do Sul foi maior até do que os moradores do estado esperavam.