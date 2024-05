Palmeiras vai doar toda renda do jogo contra o Athletico para o RS

Verdão também vai jogar com um QR Code na camisa, nas suas duas próximas partidas, para arrecadar doações para vítimas no Rio Grande do Sul

O Palmeiras vai doar toda sua renda líquida do jogo contra o Athletico-PR para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A partida acontece no próximo domingo (12), às 16h, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o Verdão vai jogar com um QR Code na camisa nos dois próximos jogos para arrecadar doações. A primeira partida será nesta quinta-feira (9), diante do Liverpool, do Uruguai, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.