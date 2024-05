Palmeiras terá novidade na escalação para encarar o Liverpool

Palmeiras encara o Liverpool pela quarta rodada da Libertadores da América e terá o retorno de Raphael Veiga Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (9), o Palmeiras encara o Liverpool, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O duelo acontece no Centenário, em Montevidéu, a partir das 19h (de Brasília). Na formação que vai a campo, o Alviverde terá o retorno de Raphael Veiga. O meia foi poupado contra o Cuiabá e trabalhou na equipe titular de Abel Ferreira no último treino. Com a volta do camisa 23, quem fica de fora é Luis Guilherme. Apesar de viver um bom momento, a experiência de Raphael Veiga conta muito para o treinador.

Diante do Cuiabá, Luis Guilherme foi um dos principais e deu assistência para Lazaro. Porém, ele fica como opção no banco de reservas. Vale citar, que o garoto também anotou um gol importante contra o Independiente Del Valle, no Equador. Zé Rafael e Estêvão Quem também pode aparecer na escalação é o volante Zé Rafael. O jogador está recuperado da lesão e voltou a atuar nos minutos finais contra o Cuiabá. Caso ele seja titular, Richard Rios retorna ao banco de reservas. Por fim, o atacante Estêvão, que vive grande fase, pode ficar com a vaga de Lázaro. Veja a provável formação do Palmeiras: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.