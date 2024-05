Palmeiras pode garantir vaga nas oitavas da Libertadores nesta quinta-feira

O jogador Luis Guilherme, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Independiente Del Valle, durante partida válida pela fase de grupos, da Copa Libertadores, no Estádio Banco Guayquil. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

Na nesta quinta-feira (9), o Palmeiras duela contra o Liverpool-URU pela quarta rodada da Libertadores da América. O palco será o estádio Centenário, em Montevidéu. E o Verdão pode voltar para o Brasil com a classificação garantida para as oitavas de final da competição continental. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para já se garantir no mata-mata da Libertadores, o Verdão precisa de uma vitória simples contra o Liverpool-URU. Além disso, precisa que o San Lorenzo empate ou perca para o Independiente Del Valle. As equipes se enfrentam também nesta quinta-feira em Buenos Aires, casa da equipe argentina, no mesmo horário do jogo do Palmeiras.

Com sete pontos, o Palmeiras irá a dez em caso de vitória, enquanto o Liverpool ficará estacionado nos quatro pontos. Caso haja um empate entre San Lorenzo e Del Valle, as equipes vão a dois e cinco pontos, respectivamente. Se os equatorianos vencerem, a situação não muda tanto para o Alviverde, já que a equipe do Equador vai para sete pontos e os argentinos ficam com apenas um. Assim, a briga pelo Palmeiras ficaria apenas pelo primeiro lugar do Grupo F. Se estes resultados acontecerem, o Palmeiras poderia perder os dois próximos jogos que se classificaria ao menos na segunda colocação. Contudo, se o San Lorenzo vencer o Del Valle, o Verdão ainda precisaria de mais um ponto, já que os argentinos poderiam chegar aos 10 pontos e passar os brasileiros no saldo de gols. Palmeiras com força máxima no Uruguai Para o duelo no Uruguai, o técnico Abel Ferreira vai contar com força máxima, incluindo Raphael Veiga, que deve voltar ao time titular contra o Liverpool-URU.