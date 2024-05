Palmeiras goleia o São Paulo pelo Brasileirão sub-20

Palmeiras derrotou o São Paulo fora de casa e permanece com 100% de aproveitamento na liderança do Brasileirão Sub-20

Nesta quarta-feira (8), o Palmeiras goleou o São Paulo por 5 a 1, no estádio Marcelo Portugal, em Cotia. O jogo foi válido pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. Com o placar, o Verdão chegou aos 18 pontos e está com 100% de aproveitamento na liderança do torneio. Enquanto isso, o Tricolor está na penúltima colocação, com um ponto.

Calendário

Na próxima jornada, o São Paulo busca a recuperação diante do Cruzeiro, em Cotia. O Palmeiras mede forças contra o Red Bull Bragantino, na Arena Barueri.