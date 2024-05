Palmeiras e Allianz disponibilizam postos de doação para o Rio Grande do Sul

Além do estádio, centro de treinamento, clube social e lojas da Palmeiras Store receberão os mantimentos para os necessitados do Sul

Nesta quarta-feira (8), inicia-se uma grande parceria entre a WTorre Entretenimento – responsável pela gestão da arena – e o Palmeiras. Postos para arrecadação de suprimentos de primeira necessidade serão criados no Allianz Parque e destinados às vítimas da catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul. A entrega ocorrerá todos os dias das 10h às 17h.

As doações serão recebidas no Portão A, localizado na Rua Palestra Itália, nº 200, Perdizes. Os itens arrecadados serão endereçados à Defesa Civil, que, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), organizará os envios ao estado gaúcho. Além do estádio, o Verdão também vai disponibilizar pontos de doação na Academia de Futebol, local de treinamento do elenco profissional palestrino, no clube social e em todas as lojas Palmeiras Store espalhadas pelo Brasil. Veja os endereços: