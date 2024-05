Nacional x Fortaleza: onde assistir, escalações, arbitragem

Nacional-BOL e Fortaleza jogam nesta quarta-feira (8/5), pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana. O jogo será às 21h (de Brasília), no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia. O time cearense lidera com nove pontos, enquanto o Nacional é o lanterna com um ponto. O grupo se completa com Boca Jrs, com quatro pontos e Sportivo Trinidense, com três. Assim o Fortaleza garante a sua classificação caso vença os bolivianos e o Boca Juniors empate seu jogo contra o Sportivo Trinidense, também nesta quarta, no Paraguai. Alías, se os nordestinos vencerem ou empatarem com o Nacional Potosí e o Boca vencer o Trinidense garantem ao menos o segundo lugar antecipadamente (jogaria a repescagem).

Na ida, as equipes se enfrentaram em Fortaleza e o Leão goleou por 5 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN 4 e Starplus a partir das 21h (de Brasília).