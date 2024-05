Mansão de Thiago Silva no Rio; veja local, fotos e valor de mercado

Novo zagueiro do Fluminense, Thiago Silva deve morar sozinho na mansão da família no Rio

O imóvel fica na Barra da Tijuca, um dos bairros mais valorizados e com o quarto metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, segundo o índice FipeZAP, que acompanha os preços de imóveis residenciais em 50 cidades.

O jogador vai ocupar o imóvel de 680 m² com terreno de 815 m² sozinho, porque os filhos e a esposa seguirão morando na Europa.

Thiago Silva não terá problema para se mudar para o Rio de Janeiro, onde passar a defender o Fluminense a partir de julho porque ele possui uma mansão reformada em um bairro localizado em área de luxo do Rio de Janeiro. A informação é do “Extra”.

A Barra da Tijuca está valorizada, com isso, o valor pago por Thiago, antes da reforma, provavelmente é bem maior do que o atual valor de mercado.

Thiago Silva comprou o apartamento há 10 anos, mas a esposa Belle reformou todo o local que tem vista para o mar e possui piscina, área gourmet cercado da natureza. Ainda mais: quadra de areia e cinema particular. A casa tem um espaço só para guardar troféus, medalhas, camisas e chuteiras usadas por Thiago.

Como o terreno tem 815 m² e o índice FipeZap calcula que o bairro vale R$ 12.559 m², pode se dizer que o valor do terreno passa dos R$ 10 milhões. No entanto, em sites de compra e venda de móveis, é possível encontrar mansões semelhantes a de Thiago com anúncios de R$ 14 milhões.

FOTOS DA MANSÃO DE THIAGO SILVA