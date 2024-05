Mãe de Endrick corta nora de foto e movimenta a internet; Entenda!

Motivo da atitude da mãe do atacante seria o incômodo com resposta da nora sobre dúvida em relação a morar na Europa Crédito: Jogada 10

A relação entre a mãe de Endrick e sua nora, Gabriely Miranda, não aparenta ser das melhores. Isso porque Cintia Ramos cortou a namorada do seu filho em publicação nas redes sociais, que registra a participação da família no programa "Conversa com Bial", da Rede Globo. A principal motivação da atitude da mãe do jogador do Palmeiras seria o incômodo com a resposta da namorada sobre a ida de Endrick para o Real Madrid, em junho. A pergunta de Pedro Bial fazia referência à animação da amada à possibilidade de morar na Europa, mais especificamente na Espanha. Em seguida, ela demonstra dúvida sobre a situação.

“Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas”, declarou. Posteriormente, a mãe de Endrick pareceu não aprovar a fala da sua nora e quase que imediatamente interveio na situação. Com isso, adotou um discurso em que frisa a relevância da carreira do seu filho e toda dedicação para chegar a um gigante do futebol europeu. “Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos no Real Madrid. Foi para isso que eu e meu esposo lutamos para estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado”, assegurou a mãe.