Luciano cresce com Zubeldía e tenta repetir ‘feitos do passado’

Atacante vem atuando ao lado de Calleri e buscar retomar números de 2020, quando teve sua melhor temporada com a camisa do São Paulo

O atacante Luciano vem vivendo um momento especial desde a chegada de Luis Zubeldía. O camisa 10 conviveu com muitas oscilações nos últimos anos, alternando diversas vezes entre titular e reserva, mas agora se firmou como o artilheiro da equipe na temporada. Muito por conta do treinador argentino, que decidiu abraçar o ”passado” do jogador.

Afinal, Luciano teve seu melhor momento com a camisa do São Paulo em 2020, justamente em seu primeiro ano no clube. Naquela temporada, o camisa 10, como segundo atacante, teve a companhia do centroavante Brenner e conseguiu seus melhores números no Tricolor. Em apenas 38 jogos, fez 21 gols e deu sete assistências.