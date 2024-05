Liverpool-URU x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool-URU e Palmeiras duelam nesta quinta-feira (9), no estádio Centenário, em Montevidéu, às 19h, pela quarta rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. O Verdão é o líder da chave com sete pontos e pode garantir sua classificação para as oitavas de final antecipadamente com uma combinação de resultados. Por outro lado, os uruguaios estão em terceiro, com quatro pontos e precisa vencer caso queira sonhar na competição continental.

Classificação antecipada?

O Alviverde pode garantir sua vaga no mata-mata da Libertadores de forma antecipada. Para isso, o Verdão precisa de uma vitória simples contra o Liverpool-URU. Além disso, precisa que o San Lorenzo empate ou perca para o Independiente Del Valle. As equipes se enfrentam também nesta quinta-feira em Buenos Aires, casa da equipe argentina, no mesmo horário do jogo do Palmeiras.