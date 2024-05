Libertadores: Alianza Lima e Cerro Porteño empatam no Grupo A

É bem verdade que o volume ofensivo do Alianza chamava a atenção, também, pela alta pressão exercida na saída de bola por parte dos peruanos. Entretanto, até os 20 minutos, os dois lados tiveram oportunidades claras de marcar, tornando fundamentais as aparições dos goleiros Jean e Álvaro Campos.

Cerro Porteño e Alianza Lima se enfrentaram nesta quarta-feira (8), na cidade de Lima, pela quarta rodada da fase de grupos na Libertadores. E, com gols no fim das duas etapas, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Quando se olha para a tabela de classificação, o marcador manteve os peruanos na lanterna do Grupo A, com três pontos, e o Cerro salta para a segunda posição, tendo cinco unidades. O líder é o Fluminense (também cinco pontos) e o terceiro colocado, com quatro pontos, é o Colo-Colo.

Com isso, mesmo pressionado, o Cerro Porteño foi quem inaugurou a contagem na capital peruana. Aos 27 minutos, uma bola cruzada por Fabrizio Peralta foi exatamente na cabeça de Juan Manuel Iturbe. Apesar da estatura de 1,69 m, ele testou no canto oposto de Campos e balançou as redes.

Na volta do intervalo, a necessidade dos anfitriões praticamente os obrigou a seguir com uma ideia de jogo onde adiantou as linhas e buscava imprimir volume de jogo. Por outro lado, os paraguaios congestionavam sua área e, basicamente, se limitavam a proteger sua vantagem.

De tanto tentar, o Alianza conseguiu furar o bloqueio aos 36 minutos por intermédio do experiente centroavante Hernán Barcos. Após cruzamento com efeito, o centroavante não cabeceou com força, mas esbanjou precisão para deixar estático Álvaro Campos. 1 a 1, placar final no duelo da Libertadores.