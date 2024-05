John projeta vitória do Botafogo: ‘Sabemos da importância’

O Glorioso vive um momento delicado na Libertadores. Afinal, os jogadores alvinegros estão com três pontos e são os lanternas do Grupo D. Assim, os comandados de Artur Jorge agora disputam três “finais” para tentar uma classificação heroica na competição.

“Contamos com a torcida. Eles nos ajudam, fazem a total diferença no jogo. Esperamos fazer um grande jogo, junto com a torcida. Vamos dar o nosso melhor durante os 90 minutos”, completou John.

Aliás, Botafogo e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (08/05), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores. O duelo vale muito para as pretensões do Glorioso na competição.

