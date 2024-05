Herói do Real Madrid, Joselu postou foto como torcedor em 2022

Joselu foi o herói improvável do Real Madrid nesta quarta-feira ao marcar os dois gols do clube no jogo de ida da semifinal da Champions League. Após a partida, a história do atleta como torcedor, usando a camisa do clube em 2022, viralizou na internet.

Joselu aparece vestindo a camisa do Real Madrid em Paris, na França e a foto teria sido tirada no dia da final da Champions de 2022, quando o time merengue venceu o Liverpool na grande final e levantou a taça pela 14º vez na história.

