Gerson é direto após derrota do Flamengo: ‘Vamos melhorar’

“Não tem que botar desculpa no gramado. Estava ruim, mas estava para os dois times. Infelizmente a bola não está entrando, é continuar trabalhando, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. Melhorar e melhorar, essa é a palavra”, disse Gerson na zona mista do Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Com mais uma atuação ruim, o Flamengo perdeu para o Palestino por 1 a 0 em Coquimbo e sofreu sua segunda derrota consecutiva na Libertadores. Gerson, dessa forma, afirmou que os jogadores rubro-negros precisam melhorar dentro de campo. O volante atuou como titular e capitão no Chile.

Retorno de Gerson

Com uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Recopa e três Cariocas, Gerson fez história no Flamengo durante sua primeiro passagem. No entanto, desde seu retorno ao clube em 2023, ele só conseguiu um título do Estadual. O volante é um dos líderes do elenco rubro-negro e vem atuando como capitão em 2024.

Momento do Flamengo

Com esta derrota diante do Palestino, os jogadores rubro-negros caíram para terceira colocação do Grupo E. Assim, os comandados de Tite precisam vencer os dois jogos restantes da primeira fase e sonhar com uma classificação para as oitavas de final da Libertadores.