Gabriel Milito exalta Atlético: ‘Quero aproveitar o máximo’

Aliás, na última terça-feira (7), o Atlético voltou a mostrar capacidade para buscar uma vitória fora de casa. Foi diante do Rosario, na Argentina, e o Galo deixou o gramado com o placar favorável em 1 a 0.

O Atlético está voando com Gabriel Milito. Após um período abaixo do esperado com Felipão, o treinador argentino simplesmente não sabe o que é derrota após 12 jogos, com oito vitórias e quatro empates.

“Tento convencer os jogadores para jogar em equipe e por isso escolhi o Atlético. Ter os jogadores com essa qualidade ajuda, para atacar, defender, compreendem com facilidade o jogo. Mentalmente, o jogador que chega ao Atlético é de elite, não se chega só por uma condição, mas por físico, mentalidade, tudo isso ajuda. Com essa experiência, noto que ajuda muito”, disse Milito, após o triunfo.

“Dito isso, quero aproveitar o máximo e desfrutar muito o clube, extraordinário, top, e aceitei a proposta sonhando com isso. Vamos bem, mas o futebol é dinâmico, não podemos perder a humildade, o domínio do ego, quando ganha todos falam bem e quando perdemos encontram o erro rapidamente, é a dinâmica do futebol. Não queremos cair nessa, estamos bem, mas seguiremos com humildade, melhorando alguns aspectos, mas seguir neste meio, trabalhando no Atlético estou muito contente, muito feliz”, completou.

Atlético com semana cheia

Milito agora terá a primeira semana cheia de trabalhos para o próximo jogo. Isso por causa do adiamento do jogo contra o Grêmio, que seria no próximo sábado. Assim, o Galo volta a campo somente na próxima terça-feira (14), contra o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai.

