Fortaleza não resiste na altitude e sofre goleada do Nacional Potosí

O Fortaleza tropeçou diante do Nacional Potosí nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana. A derrota por 4 a 1 no Estádio Víctor Agustín Ugarte, na altitude de quase 4 mil metros em Potosí, manteve o time cearense com nove pontos, enquanto o Nacional pulou para quatro.

Caso o Leão vencesse os bolivianos, seguido de um empate do Boca Juniors contra o Sportivo Trinidense também nesta quarta, conseguiria a classificação antecipada. Alías, se os nordestinos tivesse ao menos empatado, e o Boca vencesse seu jogo, garantiriam ao menos o segundo lugar (jogariam a repescagem).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo

Os anfitriões tomaram a iniciativa e abriram o placar logo aos cinco minutos, quando Callejo empurrou para a rede após João Ricardo tocar na bola em finalização de Prost. Inicialmente acuado, o time brasileiro respondeu aos 15 minutos, em ótimo contragolpe concluído por Lucero: 1 a 1. Pouco depois, o Nacional imprimiu forte pressão, e João Ricardo fez grandes defesas. O Leão também assustou em algumas chegadas rápidas. Mas, aos 36, Prost aproveitou vacilo cearense para anotar o segundo dos bolivianos.