Fluminense e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão sub-20

Tricolor chegou a ficar com jogador de linha no gol após perder o goleiro expulso, mas placar ficou no 2 a 2, em Xerém

Com direito a jogador de linha no gol sem ser vazado, Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 2 a 2, nesta quarta-feira (8), em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Mesmo fora de casa, o Galo chegou a abrir 2 a 0, com João Rafael e Isaac. Mas Dohmann e Kelwin balançaram a rede para os donos da casa, garantindo um empate heroico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Presidente do Grêmio: ‘Clubes oferecem CT porque não sabem o que estamos passando’