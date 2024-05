Flamengo desembarca sob protestos no Rio após derrota na Libertadores

Após novo tropeço na Libertadores, o Flamengo desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (8). Alguns torcedores estiveram presentes no local para protestar diante do momento da equipe, que só venceu uma partida das últimas cinco na temporada. Assim, a segurança teve que ser reforçada com viaturas da Polícia Militar.

Vale destacar que o técnico Tite, um dos mais criticados pelos torcedores presentes, deixou o lugar por uma outra saída, diferente do restante do elenco. Em Coquimbo, no Chile, o Rubro-Negro perdeu para o Palestino por 1 a 0 e se complicou em seu grupo no torneio continental.