Fiorentina empata no fim com o Brugge e é finalista da Conferência

Time italiano já estava com vantagem após vencer por 3 a 2 na ida. Com o 1 a 1 na Bélgica, chega à final europeia

A Fiorentina está na final da Liga Conferência . Jogando no estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, a Viola empatou por 1 a 1, nesta quarta-feira (8), e passou à decisão após a vitória por 3 a 2 na ida. A classificação aconteceu após gol tardio de Lucas Beltrán, de pênalti, já aos 40′ do segundo tempo. O tento evitou a disputa da prorrogação.

Quem saiu na frente foi o time da casa. Empurrado por sua torcida, o Brugge levou apenas dez minutos para abrir o marcador e empatar a série. Vanaken recebeu e tirou do goleiro Terracciano.

A partir de então, se iniciou um bombardeio dos visitantes, que queriam evitar a prorrogação. No fim do jogo, a Fiorentina pressionou bastante em busca do empate, colocando duas bolas na trave do goleiro Mignolet.

Até que o árbitro Umut Meler Halil marcou pênalti em Nzola, já nos minutos finais. Lucas Beltrán foi para a bola e superou o arqueiro belga. 1 a 1 e classificação inédita para a Viola, cujo principal título europeu é uma Recopa da Uefa, em 1961.