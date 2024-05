Dortmund x Real Madrid, final da Champions, Veja campanhas e histórico do duelo

No dia 1/6, em Wembley, teremos alemães atrás do bi e Merengues buscando a 15ª taça

Real Madrid e Borussia Dortmund farão, no dia 1/6, em Wembley, a final da Champions 2023/24. A definição saiu nesta quarta-feira (8/5), quando os Merengues, em jogo dramático no Bernabéu, venceu, de virada, o Bayern por 2 a 1 (2 a 2 na ida). Com dois tentos de Joselu aos 43 e 46 da etapa final . Já o Dortmund confirmou sua presença da decisão ao bater o PSG duas vezes na outra semi (mas a volta foi nesta na terça-feira, 1 a 0 ).

No Real Madrid, Modric, Carvajal e Nacho podem conquistar pela sexta vez a Champions. Caso isso ocorra, se igualam a Gento, que defendeu o time Merengue nos anos 50 e 60. Estava no elenco nas seis primeiras Ligas dos Campeões conquistadas pelos Merengues.

Campanha do Borussia Dortmund

Fase de Grupos

19/9 – PSG 2×0 Dortmund

4/10 – Dortmund 0x0 Milan

25/10 – Newcastle 0x1 Dortmund

7/11 – Dortmund 2×0 Newcastle

28/11 – Milan 1×3 Dortmund

13/12 – Dortmund 1×1 PSG

Fase de grupos: 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 1º lugar do Grupo F

Oitavas

20/2 – PSV 1×1 Dortmund

13/3 – Dortmund 2×0 PSV

Quartas

10/4 – Atlético 2×1 Dortmund

16/4 – Dortmund 4×2 Atlético de Madrid

Semifinal

1/5 – Dortmund 1×0 PSG

7/5 – PSG 0x1 Dortmund

Campanha do Real Madrid

Fase de Grupos

20/9 – Real Madrid 1×0 Union Berlin

3/10 – Napoli 2×3 Real Madrid

24/10 – Braga 1×2 Real Madrid

8/11 – Real Madrid 3×0 Braga

29/11 – Rael Madrid 4×2 Napoli

12/12 – Union Berlin 2×3 Real Madrid

Fase de grupos: 6 jogos, 6 vitórias. 1º lugar do Grupo C

Oitavas

13/2 – RB Leipzig 0x1 Real Madrid

6/3 – Real Madrid 1×1 RB Leipzig

Quartas

9/4 – Real Madrid 3×3 Manchester City

17/4 – Manchester City 1×1 Real Madrid (mas deu Real 4 a 3, nos pênaltis)

Semifinal

30/4 – Bayern 2×2 Real Madrid

8/5 – Real Madrid 2×1 Bayern

Final

1/6, em Wembley: Borussia Dortmund x Real Madrid

Artilheiros

O principal goleador do Dortmund é Fullkrug, mas com apenas três gols. No Real Madrid, Vini Jr e Rodrygo, com cinco tentos, são os artilheiros. Contudo, o topo da artilharia é ocupada por dois astros: Mbappé (PSG) e Kane (Bayern), ambos com oito gols.

