Cuiabá assume a liderança do Grupo G da Sul-Americana

O Cuiabá assumiu, na noite desta quarta-feira (8/5) a liderança do Grupo G da Sul-Americana. Isso foi possível após a vitória por 3 a 0 sobre o Metropolitanos, da Venezuela, na Arena Pantanal, pela quarta rodada da competição. Sobral, num golaço no primeiro tempo, e Pitta, duas vezes (o último um golaço) na etapa final, marcaram. Entretanto, o placar foi bem magro. O Metropolitanos pouco fez no jogo, se limitando a ficar na defesa do início ao fim. O jogo marcou a estreia do técnico português Petit no comando dos cuiabanos.

O Cuiabá, com esta vitória, vai aos oito pontos, em primeiro lugar. Mas pode ser ultrapassado pelo Lanús, que tem sete e joga nesta quinta-feira com o Real Garcilaso (4 pontos). Contudo, o Metropolitanos segue com zero e eliminado. Esta foi a primeira vitória em sete jogos. O último triunfo foi exatamente no turno da Sula, na Venezuela.

