Cuca resume goleada do Athletico: ‘Tudo que a gente planejou deu certo’

Repleto de reservas, o Athletico-PR goleou o Rayo Zuliano, em Caracas, na Venezuela, por 5 a 1. O jogo desta quarta-feira (8/5) valeu pela quarta rodada do Grupo E da competição. Com o resultado, o Furacão chegou aos 12 pontos, clássificado com 100% de aproveitamento nos primeiros quatro jogos da competição. Após a partida, o técnico Cuca reconheceu que foi uma noite que beirou a perfeição para a equipe.

“Cnseguimos oportunizar diversos jogadores e gosto disso. De certa forma, é bom quando temos baixas para que isso aconteça. Não adianta trazer, jogar em cima do cansaço e piorar ou lesionar. Tudo que a gente planejou deu certo, saímos com uma grande vitória e primeira posição geral da Sul-Americana. Inegavelmente vai ser importante lá na frente, no mata-mata”, analisou.