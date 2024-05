Cebolinha reconhece mau momento do Flamengo: ‘É nítido’

O Flamengo apresentou mais uma atuação irreconhecível e foi derrotado pelo Palestino por 1 a 0 no Chile . Everton Cebolinha, recuperado da lesão na panturrilha direita, iniciou em campo como titular. Na visão do atacante, os jogadores rubro-negros não vivem um bom momento e precisam ser mais eficientes no ataque.

Com esta derrota, os jogadores rubro-negros caíram para terceira colocação do Grupo E e se complicaram de vez na Libertadores. Assim, os comandados de Tite precisam vencer nos próximos dois jogos e torcer por uma combinação de resultados para conseguir uma classificação.

Aliás, o Flamengo entra em campo no próximo sábado (11/05), diante do Corinthians, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Os jogadores rubro-negros estão na sétima colocação do campeonato, com oito pontos conquistados.

