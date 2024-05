CBF modifica horário do jogo entre Vasco e Vitória, em São Januário

Após a derrota para o Athletico-PR, o Vasco volta a campo no próximo domingo (12), para medir forças com o Vitória pela 6ª rodada do Brasileirão. No entanto, a CBF modificou o horário da partida, que acontece em São Januário. Antes previsto para às 11h, o jogo agora será às 18h30 (de Brasília) do mesmo dia e terá Raphael Claus como árbitro.

No momento, o estádio passa por uma transição para instalação da grama de inverno, processo iniciado logo após a derrota para o Criciúma. Dessa forma, o clube só irá liberar o campo para a partida do próximo domingo, o que inviabilizou o show beneficente do comediante Whindersson Nunes. O motivo da mudança foi “ajuste na grade de programação da detentora”.