Bayer Leverkusen x Roma: escalações e onde assistir

Na Alemanha, equipes se enfrentam no jogo de volta da semifinal da Liga Europa

A final da Liga Europa será definida nesta quinta-feira (9). Bayer Leverkusen e Roma se enfrentam às 16h (de Brasília), na BayArena, para definir quem avança para a grande decisão. Após um tropeço em casa no primeiro encontro, os italianos precisam vencer por três gols de diferença para chegar à final. No entanto, um triunfo da Roma por dois gols leva o jogo para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis. Do outro lado da chave, Atalanta e Olympique de Marselha disputam a outra vaga em simultâneo ao jogo na Alemanha.

Como chega o Bayer Leverkusen

Invicto há 48 partidas, os atuais campeões da Alemanha fazem uma temporada histórica e seguem em busca da tríplice coroa. Com a classificação encaminhada após a vitória por 2 a 0, na Itália, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso pode até perder por um gol de diferença que estará na final da Liga Europa.

Além disso, no compromisso mais recente, o Leverkusen goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 no Campeonato Alemão, mesmo após sagrar-se campeão. Ao mesmo tempo, o técnico Xabi Alonso não terá problemas na escalação e poderá entrar em campo com força máxima.